Олена Зеленська вразила брошкою-символом на важливій зустрічі (фото)

На засідання Міжвідомчої координаційної ради Олена Зеленська одягла незвичайну прикрасу

Перша леді України Олена Зеленська полюбляє елегантний одяг українських брендів. А нещодавно на Міжвідомчій координаційній раді з упровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я жінка вразила присутніх яскравою прикрасою у формі голубки.

На засіданні йшлося про щоденні виклики, які постали перед Україною через постійні обстріли, про це написала Зеленська на сторінці у Facebook. Жінка наголосила, що турбота про психологічний стан українців є надважливою під час війни.

"Зі свого досвіду розповіла учасникам, як допомагають визначитися з напрямами роботи соцопитування. Це живий голос людей. Одне з таких ми провели до третього Саміту перших леді та джентльменів у вересні, присвяченого темі ментального здоров’я. Це було моїм принциповим рішенням — поєднати Україну та світ спільним викликом. І ми влучили в ціль", — написала Зеленська у своїх соціальних мережах.

Вона підкреслила, що згідно із результатами опитування Gradus Research лише 6% людей звертаються за психологічною допомогою.

"Треба дати людям зрозуміти, що ніхто їх не засудить, а дбати про ментальне здоров’я — відповідально та схвально. Щоб психологічні послуги дійшли до кожного українця", — зауважила Зеленська.

Олена Зеленська на засіданні

На засідання перша леді традиційно з’явилася в діловому класичному стилі, цього разу вона обрала діловий костюм гірчичного кольору. Але особливу увагу привертає брошка від українського бренду аксесуарів Gunia Project. Прикраса має символічний характер.

Брошка "Голубка"

Це брошка "Голубка2. Прикраса незвичайної форми та нагадує голубок з тіста, якими оздоблювали обрядовий хліб, зокрема весільний коровай в українській традиції. Це символ миру, злагоди, любові.

Раніше "Телеграф" писав, що російські пропагандисти знайшли "черговий паспорт" Олени Зеленської. Цього разу замість ізраїльського паспорта знайшли паспорт росії.