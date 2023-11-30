Елена Зеленская вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира

Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в топ самых влиятельных женщин мира. В тот же рейтинг вошли актриса Марго Робби, певица Бейонсе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и иранская правозащитница Наргес Мохаммади.

Список "25 самых влиятельных женщин 2023 года" составила британская газета Financial Times. Супругу украинского президента в список добавила премьер Эстонии Кая Каллас.

Комментируя свое решение, она отметила, что больше всего ее в Елене Зеленской восхищает "честность".

"Через четыре месяца после вторжения россии в Украину она (Елена Зеленская — ред.) сказала журналисту: "Никто из нас не в порядке". Она знает, как это — проснуться и увидеть, что твоя родина захвачена империалистическим соседом; не знать, когда и увидишь ли ты своих близких в следующий раз; как найти в себе силы бороться за свободу, несмотря на все это", — пояснила Кая Каллас.