Елена Зеленская поразила брошью-символом на важной встрече (фото)

На заседание Межведомственного координационного совета Елена Зеленская надела необычное украшение

Первая леди Украины Елена Зеленская любит элегантную одежду украинских брендов. А недавно на Межведомственном координационном совете по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья женщина поразила собравшихся ярким украшением в форме голубки.

На заседании говорилось о ежедневных вызовах, которые предстали перед Украиной из-за постоянных обстрелов, об этом написала Зеленская на странице Facebook. Женщина подчеркнула, что забота о психологическом состоянии украинцев сверхважная во время войны.

"Из своего опыта рассказала участникам, как помогают определиться с направлениями работы соцопросы. Это живой голос людей. Один из таких мы провели во время третьего Саммита первых леди и джентльменов в сентябре, посвященного теме ментального здоровья. Это было моим принципиальным решением — соединить Украину и мир общим вызовом. И мы попали в цель", — написала Зеленская.

Она подчеркнула, что согласно результатам опроса Gradus Research только 6% людей обращаются за психологической помощью.

"Нужно дать людям понять, что никто их не осудит, а заботиться о ментальном здоровье — ответственно и одобрительно. Важно, чтобы психологическая помощь дошла до каждого украинца", — отметила Зеленская.

Елена Зеленская на заседании

На заседании первая леди традиционно появилась в деловом классическом стиле, на этот раз она выбрала костюм горчичного цвета. Но особое внимание привлекает брошь от украинского бренда аксессуаров Gunia Project. Украшение носит символический характер.

Брошь "Голубка"

Это брошь "Голубка". Украшение необычной формы и напоминает голубок из теста, которыми украшали обрядовый хлеб, в частности свадебный каравай в украинской традиции. Это символ мира, согласия, любви.

Ранее "Телеграф" писал, что российские пропагандисты нашли "очередной паспорт" Елены Зеленской. На этот раз вместо израильского паспорта обнаружили паспорт россии.