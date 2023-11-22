"Наши женщины – защитницы": Елена Зеленская выступила на Украинском женском конгрессе (эксклюзивные фото)

Первая леди выступила с речью

В среду, 22 ноября, первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в Украинском женском конгрессе в Киеве. На этом мероприятии она попала в объектив корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.

Украинский женский конгресс проходит в Киеве 22-23 ноября. Он посвящен темам войны, женщинам на войне и женскому лидерству в восстановлении Украины.

Елена Зеленская выступила перед участниками мероприятия с речью. В ней она затронула тему службы женщин в Силах обороны Украины.

По словам первой леди, в настоящее время в Украине насчитывается 43,5 тысяч женщин-военнослужащих. Это почти втрое больше, чем в 2014 году.

Кроме того, Елена Зеленская отметила, что в этом году 56% новых бизнесов были открыты женщинами. По ее словам, это больше, чем когда-либо.

"Мне кажется, что из этих цифр состоит очень выразительная форма украинского женского лидерства сейчас. Наши женщины – защитницы. Уже не метафорически, а физически", – подчеркнула она.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что участие в Украинском женском конгрессе также приняла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.