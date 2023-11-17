Шесть платформ и влиятельные гости: о чем будет 7-й Украинский Женский Конгресс

Одной из обязательных гостей мероприятия станет первая леди Елена Зеленская

Главные темы 7 Украинского Женского Конгресса, который состоится в Киеве 22-23 ноября – война, женщины на войне и женское лидерство в восстановлении Украины.

Об этом сообщила соучредительница УЖК, народная депутат Мария Ионова на своей странице в Фейсбуке.

"Большинство спикерок — сильные женщины, которые постоянно работают на победу и развитие страны в разных сферах. Они будут мотивировать женщин не бояться, а проявлять себя в бизнесе, образовании, государственном секторе, реабилитации ветеранов и даже на войне", — рассказала Мария Ионова.

Она сообщила, что нынешний Конгресс продлится два дня, а панельные дискуссии будут продолжаться в 6 темах. Это экономическое восстановление Украины, участие женщин в процессах безопасности и установления справедливости, реинтеграция ветеранов и ветеранок, политическое участие женщин, система общественного здоровья, образовательные перспективы и вызовы.

"Много лет мы работаем для становления гендерного равенства и разбивания всех "стеклянных потолков". Присоединяйтесь – будет интересно, прогрессивно и максимально профессионально. Каждый спикер – звезда в своем направлении!" – рассказала соучредитель УЖК.

По словам Марии Ионовой, участие в 7-м Украинском Женском Конгрессе подтвердили Первая леди Елена Зеленская, член Правительства Юлия Свириденко, Ольга Стефанишина, Оксана Жолнович, Юлия Лапутина, Ирина Мудрая, Анна Гвоздяр и другие. Планируется участие женщин-предпринимателей, лидеров образовательной, медицинской, правозащитной отраслей, высоких представителей и представительниц международного сообщества.

Специальным гостем 7 УЖК станет писатель Сергей Жадан.

Основным информационным партнером Украинского женского конгресса является Телеграф. Напомним, что Украинский Женский Конгресс проводится ежегодно, начиная с 2017 года. За это время Конгресс стал главной площадкой для формирования гендерной повестки дня для органов власти, общественных организаций, медиа. Во время проведения 7 УЖК онлайн-трансляция будет доступна на сайте www.womenua.today и на страницах УЖК в соцсетях.