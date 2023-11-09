Елена Кондратюк: Цель УЖК – паритетное участие женщин и мужчин в процессах восстановления Украины

Седьмой Украинский Женский Конгресс, который состоится 22—23 ноября в Киеве, будет посвящен теме паритетного участия женщин и мужчин в процессах восстановления Украины.

Об этом заявила соучредитель УЖК, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

На своей странице в Фейсбук она рассказала, что гостями Конгресса станут "женщины, которые делают чрезвычайные вещи во время войны".

По словам Елены Кондратюк, УЖК планирует исследовать вопросы проявлений лидерских качеств женщин во время военных вызовов, а также услышать мнение правительства о возможностях госпредпринимательства женщин в бизнесе, конкретные примеры социальной адаптации ветеранок.

"Общая цель Конгресса — добиться, чтобы женщины были паритетной с мужчинами составляющей восстановления Украины, чтобы они могли влиять на процессы и решения без дискриминации и "стеклянных потолков", — отметила Елена Кондратюк.

Она также сообщила, что в этом году УЖК подготовил поистине звездный состав спикеров: "Представительство на 7 Украинском Женском Конгрессе будет очень высоким!

Мужчины у нас, конечно, тоже будут – мы же за равные права! Кто? Дадим инфо чуть позже! Интрига!:)".

Напомним, что тема 7 УЖК – "Женское лидерство. Время восстановления. Время восстановления". Зарегистрироваться для участия в Конгрессе можно на сайте УЖК.

"Телеграф" является официальным информационным партнером 7 Украинского Женского Конгресса.