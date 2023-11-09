Олена Кондратюк: Мета УЖК – паритетна участь жінок і чоловіків у процесах відбудови України

Сьомий Український Жіночий Конгрес, який відбудеться 22—23 листопада у Києві, буде присвячений темі паритетної участі жінок і чоловіків у процесах відбудови України.

Про це заявила співзасновниця УЖК, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

На своїй сторінці у Фейсбук вона розповіла, що гостями Конгресу стануть "жінки, які роблять надзвичайні речі під час війни".

За словами Олени Кондратюк, УЖК планує дослідити питання проявів лідерських якостей жінок під час воєнних викликів, а також почути думку уряду щодо можливостей держпідпримки жінок в бізнесі, конкретні приклади соціальної адаптації ветеранок.

"Загальна мета Конгресу – домогтися, щоб жінки були паритетною з чоловіками складовою відбудови України, щоб вони мали змогу впливати на процеси і рішення без дискримінації і "скляних стель", – зазначила Олена Кондратюк.

Вона також повідомила, що цього року УЖК підготував справді зірковий склад спікерів і спікерок: "Представництво на 7 Українському Жіночому Конгресі буде дуже високим!

Чоловіки у нас, звичайно, теж будуть – ми ж за рівні права! Хто саме? Дамо інфо трохи згодом! Інтрига!:)".

Нагадаємо, що тема 7 УЖК – "Жіноче лідерство. Час відновлення. Час відбудови". Зареєструватися для участі в Конгресі можна на сайті УЖК.

"Телеграф" є офіційним інформаційним партнером 7 Українського Жіночого Конгресу.