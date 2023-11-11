Елена Зеленская в Париже очаровала французов элегантным нарядом украинского бренда (фото)
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Первая леди провела ряд важных для Украины встреч
Супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины Елена Зеленская во время визита во Францию очаровала французских дипломатов своим неизменно элегантным стилем. В течение нескольких дней она провела целый ряд важных встреч и посетила несколько важных мероприятий.
Так, для встречи с первой леди Франции Брижит Макрон Зеленская выбрала бежевый костюм-тройку от украинского бренда The Coat. Наряд, состоящий из двубортного пиджака, жилета оригинального кроя и юбки-миди, удачно подчеркивал ее фигуру и выглядел настолько же элегантно, насколько и сдержанно.
Ее образ дополнили горчичные туфли из замши на небольшом каблуке и изысканная брошь украинского дизайнера Ruslan Baginskiy. Золотая брошь в форме цветка стала стильным акцентом в аутфите и удачно завершила образ. Вместе с Брижит Макрон они посетили начальную школу "Арбалет", где учатся украинские дети.
Для встречи с руководством парижского Университета Сорбонна первая леди Украины выбрала серый костюм-двойку, состоящий из жакета оверсайз и брюк палаццо благородного серого цвета. Результатом визита в Сорбонну стало подписание меморандум между Украинским институтом и Университетом Сорбонна.
Французы мало знают об украинской культуре, отметила Зеленская в комментарии. В основном, они воспринимают украинскую историю через призму российской интерпретации и теперь это можно исправить. "Это путь к украинским студиям, лекциям, изучению украинистики в этом легендарном заведении", — прокомментировала Зеленская.
Во время других встреч и мероприятий первая леди Украины выглядела не менее стильно и элегантно. Смотрите фотоотчет ниже, чтобы убедиться в этом!
Ранее мы показывали, в какой роскошной украинской вышиванке появилась Зеленская во время визита в США. Откройте ссылку, чтобы узнать, сколько стоит сорочка украинского бренда.