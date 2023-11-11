Елена Зеленская в Париже очаровала французов элегантным нарядом украинского бренда (фото)

Первая леди провела ряд важных для Украины встреч

Супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины Елена Зеленская во время визита во Францию очаровала французских дипломатов своим неизменно элегантным стилем. В течение нескольких дней она провела целый ряд важных встреч и посетила несколько важных мероприятий.

Так, для встречи с первой леди Франции Брижит Макрон Зеленская выбрала бежевый костюм-тройку от украинского бренда The Coat. Наряд, состоящий из двубортного пиджака, жилета оригинального кроя и юбки-миди, удачно подчеркивал ее фигуру и выглядел настолько же элегантно, насколько и сдержанно.

Ее образ дополнили горчичные туфли из замши на небольшом каблуке и изысканная брошь украинского дизайнера Ruslan Baginskiy. Золотая брошь в форме цветка стала стильным акцентом в аутфите и удачно завершила образ. Вместе с Брижит Макрон они посетили начальную школу "Арбалет", где учатся украинские дети.

Для встречи с руководством парижского Университета Сорбонна первая леди Украины выбрала серый костюм-двойку, состоящий из жакета оверсайз и брюк палаццо благородного серого цвета. Результатом визита в Сорбонну стало подписание меморандум между Украинским институтом и Университетом Сорбонна.

Французы мало знают об украинской культуре, отметила Зеленская в комментарии. В основном, они воспринимают украинскую историю через призму российской интерпретации и теперь это можно исправить. "Это путь к украинским студиям, лекциям, изучению украинистики в этом легендарном заведении", — прокомментировала Зеленская.

Во время других встреч и мероприятий первая леди Украины выглядела не менее стильно и элегантно. Смотрите фотоотчет ниже, чтобы убедиться в этом!

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