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Елена Зеленская в Париже очаровала французов элегантным нарядом украинского бренда (фото)

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Автор
Елена Зеленская и Брижит Макрон посетили начальную школу Новость обновлена 11 ноября 2023, 14:05
Елена Зеленская и Брижит Макрон посетили начальную школу. Фото instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди провела ряд важных для Украины встреч

Супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины Елена Зеленская во время визита во Францию очаровала французских дипломатов своим неизменно элегантным стилем. В течение нескольких дней она провела целый ряд важных встреч и посетила несколько важных мероприятий.

Так, для встречи с первой леди Франции Брижит Макрон Зеленская выбрала бежевый костюм-тройку от украинского бренда The Coat. Наряд, состоящий из двубортного пиджака, жилета оригинального кроя и юбки-миди, удачно подчеркивал ее фигуру и выглядел настолько же элегантно, насколько и сдержанно.

Ее образ дополнили горчичные туфли из замши на небольшом каблуке и изысканная брошь украинского дизайнера Ruslan Baginskiy. Золотая брошь в форме цветка стала стильным акцентом в аутфите и удачно завершила образ. Вместе с Брижит Макрон они посетили начальную школу "Арбалет", где учатся украинские дети.

Елена Зеленская и Брижит Макрон позируют на ступеньках школы
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская и Брижит Макрон позируют на синем фоне
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская и Брижит Макрон во время встречи в Париже
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Для встречи с руководством парижского Университета Сорбонна первая леди Украины выбрала серый костюм-двойку, состоящий из жакета оверсайз и брюк палаццо благородного серого цвета. Результатом визита в Сорбонну стало подписание меморандум между Украинским институтом и Университетом Сорбонна.

Елена Зеленская посетила Университет Сорбонна
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская на подписании меморандума с Сорбонной
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская выглядит стильно с микрофоном
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Французы мало знают об украинской культуре, отметила Зеленская в комментарии. В основном, они воспринимают украинскую историю через призму российской интерпретации и теперь это можно исправить. "Это путь к украинским студиям, лекциям, изучению украинистики в этом легендарном заведении", — прокомментировала Зеленская.

Во время других встреч и мероприятий первая леди Украины выглядела не менее стильно и элегантно. Смотрите фотоотчет ниже, чтобы убедиться в этом!

Елена Зеленская выступает за трибуной Юнеско
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская идет на посвященное украинской культуре мероприятие
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская посетила мероприятие Украинская книжная полка
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская говорит речь в микрофон
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская позирует на совместном фото во время деловой встречи
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская позирует с Мэром Парижа
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Елена Зеленская в стильных сережках на встрече с мэром Парижа
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Ранее мы показывали, в какой роскошной украинской вышиванке появилась Зеленская во время визита в США. Откройте ссылку, чтобы узнать, сколько стоит сорочка украинского бренда.

Теги:
#Франция #Стиль #Елена Зеленская