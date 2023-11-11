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Олена Зеленська у Парижі зачарувала французів елегантним вбранням українського бренду (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
Олена Зеленська та Брижит Макрон відвідали початкову школу Новина оновлена 11 листопада 2023, 14:05
Олена Зеленська та Брижит Макрон відвідали початкову школу. Фото instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді провела низку важливих для України зустрічей

Дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Франції зачарувала французьких дипломатів своїм незмінно елегантним стилем. Протягом кількох днів вона провела цілу низку важливих зустрічей та відвідала кілька важливих заходів.

Так, для зустрічі з першою леді Франції Бріжит Макрон Зеленська обрала бежевий костюм-трійку від українського бренду The Coat. Вбрання, що складається з двобортного піджака, жилета оригінального крою та спідниці-міді, вдало підкреслювало її фігуру і виглядало настільки ж елегантно, наскільки й стримано.

Її образ доповнили гірчичні туфлі із замші на невеликому підборі та вишукана брошка українського дизайнера Ruslan Baginskiy. Золота брошка у формі квітки стала стильним акцентом в аутфіті та вдало завершила образ. Разом із Бріжит Макрон вони відвідали початкову школу "Арбалет", де навчаються українські діти.

Олена Зеленська та Брижит Макрон позують на сходах школи
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Олена Зеленська та Брижит Макрон позують на синьому тлі
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Олена Зеленська та Брижит Макрон під час зустрічі у Парижі
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Для зустрічі з керівництвом паризького Університету Сорбонна перша леді України обрала сірий костюм-двійку з жакета оверсайз та штанів палаццо благородного сірого кольору. Результатом візиту до Сорбонни стало підписання меморандуму між Українським інститутом та Університетом Сорбонна.

Олена Зеленська відвідала Університет Сорбонна
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Олена Зеленська на підписанні меморандуму із Сорбонною
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Олена Зеленська виглядає стильно із мікрофоном
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Французи мало знають про українську культуру, зазначила Зеленська у коментарі. Здебільшого вони сприймають українську історію через призму російської інтерпретації, і тепер це можна виправити. "Це шлях до українських студій, лекцій, вивчення україністики у цьому легендарному закладі", — прокоментувала Зеленська.

Під час інших зустрічей та заходів перша леді України виглядала не менш стильно та елегантно. Дивіться фотозвіт нижче, щоб переконатися у цьому!

Олена Зеленська виступає за трибуною ЮНЕСКО
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Олена Зеленська йде на присвячений українській культурі захід
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Олена Зеленська завітала на захід Українська книжкова полиця
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Олена Зеленська говорить у мікрофон
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Олена Зеленська позує на спільному фото під час ділової зустрічі
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Олена Зеленська позує з Мером Парижа
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Олена Зеленська у стильних сережках на зустрічі з мером Парижа
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Раніше ми показували, в якій розкішній українській вишиванці з’явилася Зеленська під час візиту до США. Відкрийте посилання, щоб дізнатися скільки коштує сорочка українського бренду.

Теги:
#Франція #Стиль #Олена Зеленська