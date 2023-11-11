Олена Зеленська у Парижі зачарувала французів елегантним вбранням українського бренду (фото)

Перша леді провела низку важливих для України зустрічей

Дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Франції зачарувала французьких дипломатів своїм незмінно елегантним стилем. Протягом кількох днів вона провела цілу низку важливих зустрічей та відвідала кілька важливих заходів.

Так, для зустрічі з першою леді Франції Бріжит Макрон Зеленська обрала бежевий костюм-трійку від українського бренду The Coat. Вбрання, що складається з двобортного піджака, жилета оригінального крою та спідниці-міді, вдало підкреслювало її фігуру і виглядало настільки ж елегантно, наскільки й стримано.

Її образ доповнили гірчичні туфлі із замші на невеликому підборі та вишукана брошка українського дизайнера Ruslan Baginskiy. Золота брошка у формі квітки стала стильним акцентом в аутфіті та вдало завершила образ. Разом із Бріжит Макрон вони відвідали початкову школу "Арбалет", де навчаються українські діти.

Для зустрічі з керівництвом паризького Університету Сорбонна перша леді України обрала сірий костюм-двійку з жакета оверсайз та штанів палаццо благородного сірого кольору. Результатом візиту до Сорбонни стало підписання меморандуму між Українським інститутом та Університетом Сорбонна.

Французи мало знають про українську культуру, зазначила Зеленська у коментарі. Здебільшого вони сприймають українську історію через призму російської інтерпретації, і тепер це можна виправити. "Це шлях до українських студій, лекцій, вивчення україністики у цьому легендарному закладі", — прокоментувала Зеленська.

Під час інших зустрічей та заходів перша леді України виглядала не менш стильно та елегантно. Дивіться фотозвіт нижче, щоб переконатися у цьому!

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