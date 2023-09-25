Олена Зеленська з’явилася у розкішній вишиванці під час візиту до Америки: скільки коштує сорочка українського бренду (фото)

Одяг вітчизняних виробників займає особливе місце у гардеробі дружини Зеленського

У ході офіційного візиту президента Володимира Зеленського разом із дружиною до США та Канади Олена Зеленська продемонструвала кілька стильних образів. Окрім брючних костюмів у цій поїздці перша леді носила вишиванку українського бренду.

Як повідомляє "Телеграф", для низки заходів у США й Канаді Олена Зеленська обрала вишиванку від Etnodim. Образ доповнюють чорні штани палаццо.

Так, елегантну вишиванку Зеленська одягла для відвідування Джорджтаунського університету. Перша леді подарувала 260 книг про нашу країну університетській бібліотеці, оскільки закликає до розвитку програм українознавства в американських вишах. Крім того, разом із президентом України Зеленська виступала у Національному архіві у Вашингтоні.

Стильний образ Олени Зеленської у США. Фото: Getty Images

Розкішна вишита сорочка українського бренду. Фото: Getty Images

Виступ української першої леді. Фото: Getty Images

У цій же вишиванці Олена Зеленська прибула зі своїм чоловіком до Канади. Біля літака українську команду зустрічав прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

Виступ українських лідерів. Фото: Getty Images

Фотограф упіймав погляд подружжя Зеленських. Фото: Getty Images

Вбрання першої леді доповнюють стильні штани. Фото: Getty Images

За даними на сайті Etnodim, вишиванка "Полтавська", як на Зеленській, коштує 10 280 грн. Ця сорочка із колекції, розробленої спільно з Музеєм Івана Гончара. Дизайнери надихалися орнаментами вишиванки XX століття, що зберігається у музеї та не може бути відновлена. Сорочка вишита білим по білому й поєднує прозорі та непрозорі шви.

Ціна вишиванки складає 10 280 грн

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США Олена Зеленська зустрілася з першою леді Джілл Байден. Унікальна брошка українського бренду прикрасила вбрання української лідерки.