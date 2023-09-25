Елена Зеленская появилась в роскошной вышиванке во время визита в Америку: сколько стоит сорочка украинского бренда (фото)

Одежда отечественных производителей занимает особое место в гардеробе супруги Зеленского

В ходе официального визита президента Владимира Зеленского вместе с супругой в США и Канаду Елена Зеленская продемонстрировала несколько стильных образов. Помимо брючных костюмов в этой поездке первая леди носила вышиванку украинского бренда.

Как сообщает "Телеграф", для ряда мероприятий в США и Канаде Елена Зеленская выбрала вышитую сорочку от Etnodim. Образ дополняют черные брюки палаццо.

Так, элегантную вышиванку Зеленская надела для посещения Джорджтаунского университета. Первая леди подарила 260 книг о нашей стране университетской библиотеке, так как призывает к развитию программ украиноведения в американских вышах. Кроме того, вместе с президентом Украины Зеленская выступала в Национальном архиве в Вашингтоне.

Стильный образ Елены Зеленской в США. Фото: Getty Images

Роскошная вышитая сорочка украинского бренда. Фото: Getty Images

Выступление украинской первой леди. Фото: Getty Images

В этой же вышитой сорочке Елена Зеленская прибыла со своим супругом в Канаду. У самолета украинскую команду встречал премьер-министр Джастин Трюдо.

Выступление украинских лидеров. Фото: Getty Images

Фотограф поймал взгляд супругов Зеленских. Фото: Getty Images

Наряд первой леди дополняют стильные брюки. Фото: Getty Images

Согласно данным на сайте Etnodim, вышиванка "Полтавская", как на Зеленской, стоит 10 280 грн. Эта сорочка из коллекции, разработанной совместно с Музеем Ивана Гончара. Дизайнеры вдохновлялись орнаментами вышиванки XX столетия, которая хранится в музее и не может быть восстановлена. Сорочка вышита белым по белому и совмещает прозрачные и непрозрачные швы.

Цена вышитой сорочки составляет 10 280 грн

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США Елена Зеленская встретилась с первой леди Джилл Байден. Уникальная брошка украинского бренда украсила наряд украинской лидерки.