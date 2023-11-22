Леди в черном и высоких сапогах: как выглядит Тимошенко в преддверии своего 63-летия (эксклюзивные фото)

Если бы не фирменная коса, возможно, некоторые бы уже и не узнали ее

Сложно найти человека в Украине, который бы не знал лидера "Батькивщины", бывшую премьер-министра Юлию Тимошенко, — она по праву одна из самых известных украинских женщин-политиков в мире, однако на фоне войны несколько выпала из информационного поля многих украинцев. Скоро у нее день рождения, по случаю чего "Телеграф" решил напомнить, как она сейчас выглядит.

Уже 27 ноября 2023 года Юлии Тимошенко исполняется 63 года. А за несколько дней до этого, 22 ноября, она приняла участие в Украинском женском конгрессе в Киеве, где попала в объектив корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.

Тимошенко долгое время экспериментировала со стилем и меняла прически, но вернулась в конце концов к косе, заплетенной вокруг головы, — эта прическа является ее визитной карточкой, и известна не только в Украине, но и за пределами страны. Также политик выбрала наряд "total black": черный пиджак, черную юбку до колен и высокие черные сапоги до колен.

Тут Юлия Тимошенко слева

Дополнила образ Тимошенко серьгами и светлым французским маникюром на форму ногтей "мягкий квадрат".

Как сообщал "Телеграф", ранее Юлия Тимошенко была неожиданно замечена на концерте известного певца шансона, — она попала на видео.