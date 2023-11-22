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Леди в черном и высоких сапогах: как выглядит Тимошенко в преддверии своего 63-летия (эксклюзивные фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Юлия Тимошенко на Украинском женском конгрессе в Киеве 22.11.2023 Новость обновлена 22 ноября 2023, 12:55
Юлия Тимошенко на Украинском женском конгрессе в Киеве 22.11.2023. Фото telegraf.com.ua

Если бы не фирменная коса, возможно, некоторые бы уже и не узнали ее

Сложно найти человека в Украине, который бы не знал лидера "Батькивщины", бывшую премьер-министра Юлию Тимошенко, — она по праву одна из самых известных украинских женщин-политиков в мире, однако на фоне войны несколько выпала из информационного поля многих украинцев. Скоро у нее день рождения, по случаю чего "Телеграф" решил напомнить, как она сейчас выглядит.

Уже 27 ноября 2023 года Юлии Тимошенко исполняется 63 года. А за несколько дней до этого, 22 ноября, она приняла участие в Украинском женском конгрессе в Киеве, где попала в объектив корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.

Тимошенко долгое время экспериментировала со стилем и меняла прически, но вернулась в конце концов к косе, заплетенной вокруг головы, — эта прическа является ее визитной карточкой, и известна не только в Украине, но и за пределами страны. Также политик выбрала наряд "total black": черный пиджак, черную юбку до колен и высокие черные сапоги до колен.

Как выглядит Юлия Тимошенко в ноябре 2023
Как выглядит Юлия Тимошенко в ноябре 2023
Украинский женский конгресс в Киеве 22.11.2023 - среди гостей Зеленская и Тимошенко
Тут Юлия Тимошенко слева

Дополнила образ Тимошенко серьгами и светлым французским маникюром на форму ногтей "мягкий квадрат".

Как выглядит Юлия Тимошенко в ноябре 2023
Как выглядит Юлия Тимошенко в ноябре 2023
Как выглядит Юлия Тимошенко в ноябре 2023

Как сообщал "Телеграф", ранее Юлия Тимошенко была неожиданно замечена на концерте известного певца шансона, — она попала на видео.

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#Юлия Тимошенко #Репортаж