Леді у чорному та високих чоботях: як виглядає Тимошенко напередодні свого 63-річчя (ексклюзивні фото)

Якби не фірмова коса, можливо, дехто вже й не впізнав би її

Важко знайти людину в Україні, яка б не знала лідерку "Батьківщини", колишню прем’єр-міністерку Юлію Тимошенко, — вона по праву одна з найвідоміших українських жінок-політиків у світі, проте на тлі війни дещо випала з інформаційного поля багатьох українців. Незабаром в неї день народження, з нагоди чого "Телеграф" вирішив нагадати, як вона зараз виглядає.

Вже 27 листопада 2023 року Юлії Тимошенко виповнюється 63 роки. А за кілька днів до цього, 22 листопада, вона взяла участь в Українському жіночому конгресі у Києві, де потрапила у об’єктив кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова.

Тимошенко довгий час експериментувала зі стилем і змінювала зачіски, але повернулася зрештою до коси, заплетеної навколо голови, — ця зачіска є її візитною карткою, і відома не лише в Україні, а й за межами країни. Також політик обрала вбрання "total black": чорний піджак, чорну спідницю до колін та високі чорні чоботи до колін.

Тут Юлія Тимошенко зліва

Доповнила образ Тимошенко сережками та світлим французьким манікюром на форму нігтів "м’який квадрат".

Як повідомляв "Телеграф", раніше Юлія Тимошенко була несподівано помічена на концерті відомого співака шансону, — вона потрапила на відео.