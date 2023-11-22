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Леді у чорному та високих чоботях: як виглядає Тимошенко напередодні свого 63-річчя (ексклюзивні фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Юлія Тимошенко на Українському жіночому конгресі у Києві 22.11.2023 Новина оновлена 22 листопада 2023, 12:55
Юлія Тимошенко на Українському жіночому конгресі у Києві 22.11.2023. Фото telegraf.com.ua

Якби не фірмова коса, можливо, дехто вже й не впізнав би її

Важко знайти людину в Україні, яка б не знала лідерку "Батьківщини", колишню прем’єр-міністерку Юлію Тимошенко, — вона по праву одна з найвідоміших українських жінок-політиків у світі, проте на тлі війни дещо випала з інформаційного поля багатьох українців. Незабаром в неї день народження, з нагоди чого "Телеграф" вирішив нагадати, як вона зараз виглядає.

Вже 27 листопада 2023 року Юлії Тимошенко виповнюється 63 роки. А за кілька днів до цього, 22 листопада, вона взяла участь в Українському жіночому конгресі у Києві, де потрапила у об’єктив кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова.

Тимошенко довгий час експериментувала зі стилем і змінювала зачіски, але повернулася зрештою до коси, заплетеної навколо голови, — ця зачіска є її візитною карткою, і відома не лише в Україні, а й за межами країни. Також політик обрала вбрання "total black": чорний піджак, чорну спідницю до колін та високі чорні чоботи до колін.

Як виглядає Юлія Тимошенко у листопаді 2023 року
Як виглядає Юлія Тимошенко у листопаді 2023 року
Український жіночий конгрес у Києві 22.11.2023 — серед гостей Зеленська та Тимошенко
Тут Юлія Тимошенко зліва

Доповнила образ Тимошенко сережками та світлим французьким манікюром на форму нігтів "м’який квадрат".

Як виглядає Юлія Тимошенко у листопаді 2023 року
Як виглядає Юлія Тимошенко у листопаді 2023
Як виглядає Юлія Тимошенко у листопаді 2023 року

Як повідомляв "Телеграф", раніше Юлія Тимошенко була несподівано помічена на концерті відомого співака шансону, — вона потрапила на відео.

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