"Наші жінки – захисниці": Олена Зеленська виступила на Українському жіночому конгресі (ексклюзивні фото)

Перша леді виступила з промовою

У середу, 22 листопада, перша леді Україні Олена Зеленська взяла участь в Українському жіночому конгресі у Києві. На цьому заході вона потрапила в об’єктив кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова.

Українській жіночий конгрес проходить у Києві 22-23 листопада. Він присвячений темам війни, жінкам на війні та жіночому лідерству у відновленні України.

Олена Зеленська виступила перед учасниками заходу з промовою. У ній вона торкнулась теми служби жінок у Силах оборони України.

За словами першої леді, наразі в Україні налічується 43,5 тисячі жінок-військовослужбовці. Це майже втричі більше, ніж у 2014 році.

Крім того, Олена Зеленська зазначила, що цього року 56% новостворених бізнесів біли відкриті жінками. За її словами, це більше, ніж будь-коли.

"Мені здається, що з цих цифр складається дуже виразна форма українського жіночого лідерства зараз. Наші жінки – захисниці. Уже не метафорично, а фізично", – підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що участь в Українському жіночому конгресі також взяла лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.