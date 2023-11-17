Шість платформ і впливові гості: про що буде 7-й Український Жіночий Конгрес

Однією із обов'язкових гостей заходу стане перша леді Олена Зеленська

Головні теми 7 Українського Жіночого Конгресу, який відбудеться у Києві 22-23 листопада, – війна, жінки на війні та жіноче лідерство у відновленні України.

Про це повідомила співзасновниця УЖК, народна депутатка Марія Іонова на своїй сторінці у Фейсбук.

"Більшість спікерок – сильні жінки, які невпинно працюють на перемогу та розвиток країни в різних сферах. Вони мотивуватимуть жінок не боятися, а проявляти себе в бізнесі, освіті, державному секторі, реабілітації ветеранів і навіть на війні", – розповіла Марія Іонова.

Вона повідомила, що цьогорічний Конгрес триватиме два дні, а панельні дискусії триватимуть у 6 темах. Це економічна відбудова України, участь жінок у процесах безпеки і встановлення справедливості, реінтеграція ветеранів і ветеранок, політична участь жінок, система громадського здоров’я, освітні перспективи і виклики.

"Багато років ми працюємо задля становлення гендерної рівності та розбиття всіх "скляних стель". Долучайтеся – буде цікаво, прогресивно і максимально професійно. Кожен спікер – зірка в своєму напрямку!" — розповіла співзасновниця УЖК.

За словами Марії Іонової, участь у 7 Українському Жіночому Конгресі підтвердили Перша леді Олена Зеленська, членкині Уряду Юлія Свириденко, Ольга Стефанишина, Оксана Жолнович, Юлія Лапутіна, Ірина Мудра, Ганна Гвоздяр та інші. Планується участь жінок-підприємиць, лідерок освітньої, медичної, правозахисної галузей, високих представників і представниць міжнародної спільноти.

Спеціальним гостем 7 УЖК стане письменник Сергій Жадан.

Основним інформаційним партнером Українського жіночого конгресу є "Телеграф". Нагадаємо, що Український Жіночий Конгрес проводиться щорічно, починаючи з 2017 року. За цей час Конгрес став головним майданчиком для формування гендерного порядку денного для органів влади, громадських організацій, медіа. Під час проведення 7 УЖК онлайн-трансляція буде доступна на сайті www.womenua.today та на сторінках УЖК у соцмережах.