Елена Зеленская встретилась с представителями Google: есть четыре просьбы насчет Украины

На встрече поднимали вопрос вторжения россии в Украину

Первая леди Украины Елена Зеленская в пятницу, 20 октября, встретилась с представителями корпорации Google которые прибыли в Киев. Супруга президента озвучила четыре просьбы насчет Украины.

Одна из этих просьб касается украинцев, которые уехали за границу. Подробности распространила пресс-служба ОП.

Так, власти страны попросили представителей компании отображать для всех пользователей Google Maps Крым как территорию Украины. Сейчас полуостров для российских пользователей показан как часть рф. Европейцы видят его как спорную территорию.

Елена Зеленская попросила "дерусифицировать" поисковую выдачу в Google и рекомендации на YouTube. Также супруга главы государства акцентировала на важности отсоединить Украину от географической принадлежности к СНГ.

Четвертая просьба властей Украины, которую озвучила первая леди во время встречи — изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт. Сейчас поисковик ориентируется на то, на каком языке его пользователь ищет контент и какие у него предпочтения. В том числе эта просьба касается тех украинцев, которые уехали за границу.

Напомним, что компания Google заняла принципиальную позицию после полномасштабного вторжения рф в Украину. Корпорация одна из первых применила санкции против россии. Приостановила рекламу в россии и сотрудничество с российскими рекламодателями. YouTube удалил более 9 тыс. каналов и 70 тыс. видео, искажавших правду об агрессии рф.

26 февраля 2022 года Google на неопределенный срок приостановил монетизацию государственных СМИ рф в мире, в частности RT и Sputnik, а 2 марта YouTube заблокировал все каналы в Европе, связанные с государственными средствами массовой информации россии.

Ранее "Телеграф" писал, что Илон Маск рассматривает возможность блокировки доступа к своей социальной сети Х (бывший Twitter) для пользователей в странах ЕС.