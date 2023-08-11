Google начал блокировать российские компании: "облака" и другие важные функции недоступны

Массовая блокировка началась в ночь на 10 августа

В то время как основатель российской компании "Яндекс" Аркадий Волож спустя полтора года высказал свою позицию о российском вторжении в Украину, компания Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, "Google Документы", "Google Диск" и т. д.) российским компаниям, которые попали под санкции США.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники в двух крупных IT-компаниях.

Отмечается, что российские компании, которые не имеют резервного копирования на альтернативные рабочие пространства, в результате могут лишиться информации. Корпоративными сервисами Google в рф преимущественного пользуются компании малого и среднего бизнеса.

По словам источников издания, в ночь на 10 августа Google начал массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace для российских компаний, которые находятся под санкциями.

"После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google", — рассказал один из собеседников.

Собеседник из другой крупной компании отметил, что сейчас около 30% всей корпоративной информации российских компаний хранится на площадке Google Workspace.

"Многие организации до конца оттягивают переход на альтернативные рабочие пространства, например "Яндекс", надеясь, что Google заранее предупредит о блокировке", — сказал он.

По словам источников, в рассылке, которая пришла сотрудникам российских IT-компаний, Google якобы аргументировал блокировку "спам-сообщениями". Они уверены, что корпорация продолжит блокировать российские предприятия, которые находятся под санкциями ЕС или США, и вполне могут сделать это без предупреждения, из-за чего компании не смогут сделать резервное копирование.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии, где после санкций не выходят в прокат зарубежные фильмы, в кинотеатрах начали "крутить" пиратскую версию нашумевшей комедии "Барби" со всеми атрибутами, сопутствующими пиратскому контенту. А именно: ужасное качество и реклама.