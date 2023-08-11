Google почав блокувати російські компанії: "хмари" та інші важливі функції недоступні

Масове блокування розпочалося в ніч на 10 серпня

У той час, як засновник російської компанії "Яндекс" Аркадій Волож через півтора роки висловив свою позицію про російське вторгнення в Україну, компанія Google почала блокувати корпоративні сервіси Google Workspace (корпоративна пошта, "Google Документи", "Google Диск" тощо). ) російським компаніям, які потрапили під санкції США.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на свої джерела у двох великих IT-компаніях.

Зазначається, що російські компанії, які не мають резервного копіювання на альтернативні робочі простори, в результаті можуть втратити інформацію. Корпоративними сервісами Google в рф переважно користуються компанії малого та середнього бізнесу.

За словами джерел видання, у ніч на 10 серпня Google почав масово блокувати корпоративні сервіси Google Workspace для російських компаній, які перебувають під санкціями.

"Після блокування сервісів співробітники компанії не можуть зайти в корпоративну пошту, скористатися електронним документообігом через Google Docs, через що є ризик фінансових та репутаційних втрат, майже всі важливі документи та листування залишилися в корпоративному сховищі Google", — розповів один зі співрозмовників.

Співрозмовник з іншої великої компанії зазначив, що зараз близько 30% усієї корпоративної інформації російських компаній зберігається на майданчику Google Workspace.

"Багато організацій до кінця відтягують перехід на альтернативні робочі простори, наприклад "Яндекс", сподіваючись, що Google заздалегідь попередить про блокування", — сказав він.

За словами джерел, у розсилці, яке прийшло співробітникам російських IT-компаній, Google нібито аргументував блокування "спам-повідомленнями". Вони впевнені, що корпорація продовжить блокувати російські підприємства, які перебувають під санкціями ЄС чи США, і цілком можуть це зробити без попередження, через що компанії не зможуть зробити резервне копіювання.

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