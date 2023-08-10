"Хиловато": в сети обсуждают "прозрение" российского топ-бизнесмена насчет путина и войны

Многие считают признания Воложа "запоздалыми"

Основатель российской компании "Яндекс" Аркадий Волож спустя полтора года полномасштабного впервые высказал свою позицию о российском вторжении в Украину. Впрочем, многие не оценили такой поступок, назвав его "запоздалым".

Об этом сообщает "Телеграф"

Детали: "Я категорически против варварского вторжения россии в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны…Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны", — говорит он.

Одним из первых прокомментировал слова Воложа российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров. Он назвал поступок бизнесмена "шумным, резонансным, но запоздалым".

"Хиловато. Все же "сила реакции должна равняться величине реагента". Волож — слишком большая величина, чтобы отделаться общими словами про "ужас войны". Происходящее в Украине — неизбежное и закономерное следствие порочности россии, ее истории, мифологии, культуры, традиций и принципов власти. Кровавая рожа "пожирательницы соседей" все равно, рано или поздно, прогрызла бы маску приличия, которую на нее натянул Горбачев. Ведь война, грабежи, подлость репрессии -это смысл существования россии, а не просто "аффект" подлого режима. Столь крупнокалиберная фигура, как Волож не может этого не понимать. И на иллюзии он тоже не имеет права", — говорит он.

Также "запоздалым" его считает и экс-депутат Госдумы рф Дмитрий Гудков. Однако добавляет, что "лучше поздно, чем никогда".

"Конечно, мог это сказать полтора года назад. Конечно, мог не сдавать "Яндекс.Новости" – много чего мог не делать. Но – союзниками не разбрасываются", — говорит он.

Не сильно оценили поступок Воложа и простые пользователи сети. Причем, чаще всего высказывали недоверие бизнесмену даже не украинцы, а "антипутинские" россияне.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский журналист поразил честным постом о войне.