"Нам всем стало лучше": российский журналист поразил честным постом о войне

Заявление не могло пройти мимо пользователей сети

Российский оппозиционный журналист Ян Шенкман, который после начала российского вторжения в Украину уехал в Европу, выдал честный пост о том, что от войны ему стало жить лучше.

Соответствующее сообщение он обнародовал в соцсети Facebook, однако позже его удалил. Впрочем, в сети остались скриншоты его слов.

По его словам, все его знакомые, которые покинули россию из-за войны, стали жить лучше.

Шенкман отметил, что он переехал в шикарное жилье, а на новом месте он получил уважение, которого не было в Москве. При этом журналист даже предположил, что если бы война началась на 15 лет раньше, то его жизнь могла сложиться вообще прекрасно.

На его слова отреагировал украинский журналист Сергей Сидоренко, который отметил, что по этому сообщению можно составлять коллективный портрет российских либералов.

Другие пользователи сети тоже молчать не стали.

Напомним, ранее военный и социальный психолог Олег Покальчук в интервью "Телеграфу" рассказал о том, почему россияне являются ментально чужими людьми для украинцев и почему "хорошим русским" не стоит давать украинское гражданство.