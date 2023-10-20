Олена Зеленська зустрілася з представниками Google: є чотири прохання щодо України

На зустрічі порушували питання вторгнення росії в Україну

Перша леді України Олена Зеленська у п’ятницю, 20 жовтня, зустрілася з представниками корпорації Google, які прибули до Києва. Дружина президента озвучила чотири прохання щодо України.

Одне із цих прохань стосується українців, які поїхали за кордон. Подробиці розповсюдила прес-служба ВП.

Так, влада країни попросила представників компанії відображати для всіх користувачів Google Maps Крим як територію України. Сьогодні півострів для російських користувачів показаний як частина росії. Європейці бачуть його як спірну територію.

Олена Зеленська попросила "дерусифікувати" пошукову видачу в Google та рекомендації на YouTube. Також дружина глави держави наголосила на важливості від’єднати Україну від географічної приналежності до СНД.

Четверте прохання влади України, яке озвучило першу леді під час зустрічі — змінити автоматичну видачу російськомовного контенту для користувачів з України та українських IP-адрес на український та західний продукт. Зараз пошуковик орієнтується на те, якою мовою його користувач шукає контент і які у нього переваги. У тому числі це прохання стосується тих українців, які поїхали.за кордон .

Нагадаємо, що компанія Google зайняла важливу позицію після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Корпорація одна з перших застосувала санкції проти страни — агресора. Припинила рекламу в росії та співпрацю з російськими рекламодавцями. YouTube видалив понад 9 тис. каналів і 70 тис. відео, що спотворювали правду про агресію рф.

26 лютого 2022 року Google на невизначений термін призупинив монетизацію державних ЗМІ росії в світі, зокрема RT і Sputnik, а 2 березня YouTube заблокував усі канали в Європі, пов’язані з державними засобами масової інформації Росії.

Раніше Телеграф писав, що Ілон Маск розглядає можливість блокування доступу до своєї соціальної мережі Х (колишній Twitter) для користувачів у країнах ЄС.