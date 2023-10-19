Заблокує та зробить платним? Маск придумав нововведення для колишнього Twitter

Керівництво компанії всерйоз розглядає деякі зміни

Відомий американський мільярдер Ілон Маск розглядає можливість блокування доступу до своєї соціальної мережі Х (колишній Twitter) для користувачів у країнах ЄС. Причина — уникнути нового регулювання, прийнятого Європейською комісією.

Маск все більше розчаровується у необхідності дотримуватись Закону про цифрові послуги, який був запроваджений у серпні цього року. Про це пише Business Insider.

Закон вимагає від великих онлайн-платформ наявності ефективних і прозорих систем модерації та видалення помилкової інформації, та тієї, що вводить в оману та є шкідливою. Як повідомляє джерело всередині компанії, у зв’язку з цим керівництво серйозно обговорює можливість блокування доступу.

Минулого тижня комісар ЄС Тьєррі Бретон заявив, що Комісія офіційно розслідує дотримання соцмережею нового закону. Також у платформи запросили інформацію про її дії щодо пом’якшення та видалення токсичної інформації.

Соцмережа Х стане платною?

Крім того, варто додати, що для нових користувачів соцмережа Х хочуть зробити платною. Про це Маск сказав на своїй сторінці.

Так, у рамках нової програми "Not a Bot", яка створена, щоб боротися зі спамом та активність ботів, усі нові користувачі повинні сплатити $1/рік, щоб публікувати пости. Програма вже запрацювала у тестовому режимі у Новій Зеландії та Філіппінах.

"Новим, непідтвердженим обліковим записам, необхідно буде підписатися на річну підписку у розмірі 1 долара США, щоб мати можливість публікувати інші публікації та взаємодіяти з ними. У рамках цього тесту існуючих користувачів це не торкнеться", — написав Маск.

Також, як пише X News Daily, нова програма торкнеться не лише запровадження оплати для нових користувачів.

"Цей новий крок стосується не тільки вартості 1 долар на рік. Передбачається, що це буде тривіальна сума для оплати. Йдеться про вимогу підтвердження кредитної картки + номера телефону", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в жовтні 2022 року Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter, яку згодом він перейменував на Х. Користувачі мережі тоді відреагували на цю новину хвилею жартів.