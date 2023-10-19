Заблокирует и сделает платным? Маск придумал нововведения для бывшего Twitter

Руководство компании всерьез рассматривает некоторые изменения

Известный американский миллиардер Илон Маск рассматривает возможность блокировки доступа к своей социальной сети Х (бывший Twitter) для пользователей в странах ЕС. Причина тому — избежать нового регулирования, принятого Европейской комиссией.

Маск все больше разочаровывается в необходимости соблюдать Закон о цифровых услугах, который был введен в августе этого года. Об этом пишет Business Insider.

Закон требует от крупных онлайн-платформ наличия эффективных и прозрачных систем модерации и удаления ложной, вводящей в заблуждение и вредной информации. Как сообщает источник внутри компании, в связи с этим руководство всерьез обсуждает возможность блокировки доступа.

На прошлой неделе комиссар ЕС Тьерри Бретон заявил, что Комиссия официально расследует соблюдение соцсетью нового закона. Также у платформы запросили информацию о ее действиях по смягчению и удалению токсичной информации с площадки.

Соцсеть Х станет платной?

Кроме того стоит добавить, что для новых пользователей соцсеть Х хотят сделать платной. Об этом Маск сказал на своей странице.

Так, в рамках новой программы "Not a Bot", которая создана, чтобы бороться со спамом и активность ботов, все новые пользователи должны оплатить $1/год, чтобы публиковать посты. Программа уже заработала в тестовом режиме в Новой Зеландии и Филиппинах.

"Новым, неподтвержденным учетным записям, необходимо будет подписаться на годовую подписку в размере 1 доллара США, чтобы иметь возможность публиковать другие публикации и взаимодействовать с ними. В рамках этого теста существующие пользователи не затрагиваются", — написал Маск.

Также, как пишет X News Daily, новая программа коснется не только введения оплаты для новых пользователей.

"Этот новый шаг касается не только стоимости в 1 доллар в год. Предполагается, что это будет тривиальная сумма для оплаты. Речь идет о требовании подтверждения кредитной карты + номера телефона", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре 2022 года Илон Маск купил социальную сеть Twitter, которую впоследствии он переименовал в Х. Пользователи сети тогда отреагировали на эту новость волной шуток.