Дружину Буданова отруїли тим самим засобом, що й Саакашвілі: подробиці від "Телеграфу"

Стало відомо про ще один схожий випадок отруєння

В історії з отруєнням дружини очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанни з'явились нові подробиці. За даними джерел "Телеграфа" у правоохоронних органах, її отруїли тими ж самими речовинами, що і колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Також слід зазначити, що, за даними правоохоронців, у головному розвідувальному управлінні генерального штабу рф (ГРУ) є спеціальний підрозділ, який спеціалізується саме на проведенні відповідних операцій.

Сам Саакашвілі також підтвердив, що його і Маріанну Буданову отруїли однаковими речовинами. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мене не тільки отруїли у в'язниці важкими металами, ймовірно, російські агенти, саме тим коктейлем, який, за повідомленнями, використовували стосовно дружини генерала Буданова і до посадових осіб ГУР, а й був інший випадок отруєння, пов'язаний із Грузією та Україною", – зазначив Саакашвілі.

Він повідомив, що у 2008 році був отруєний і ледь не загинув голова Укрспецекспорту Сергій Бондарчук. За словами Саакашвілі, саме Бондарчук організував постачання засобів ППО для Грузії.

"Уже тоді, через кілька років після отруєння Ющенка та отруєння Литвиненка (колишнього офіцера ФСБ. – Ред.), ми знали, що маємо справу з корпорацією вбивць в особі кремля. Бондарчуку, якого я тоді нагородив орденом Грузії, довго не давала спокою і за Януковича, і навіть за Порошенка п'ята колона в правоохоронній системі, і замість того, щоб розслідувати замах на нього, довго намагалася дістати його кримінальними справами якраз за вказівкою інших", – підкреслив політик.

Він також опублікував результати своїх аналізів і діагноз від американських лікарів. За словами Саакашвілі, вони свідчать про те, що його отруїли миш'яком і ртуттю.

Нагадаємо, генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020-2021 роках, начальник Головного управління розвідки у 2015-2016 роках Валерій Кондратюк заявив, що головною метою тих, хто отруїв Маріанну Буданову, найімовірніше, був особисто начальник Головного управління розвідки. На його думку, нейтралізація Буданова є основною метою російських спецслужб.