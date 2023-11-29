Отруєння дружини Буданова: ЗМІ дізналися, що саме їй "підсипали"

Ці речовини не використовуються у побуті

В історії з отруєнням дружини очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанни з'явились нові подробиці. Стало відомо, чим саме її отруїли.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерело в українській розвідці. За його даними, зокрема, було застосовано миш’як та ртуть.

У вівторок, 28 листопада, стало відомо, що Будановій діагностували отруєння важкими металами. Наразі жінка перебуває у лікарні.

Також у розвідці зазначили, що ці вищезгадані речовини ніяк не використовуються у побуті та військовій справі. Їх наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини.

Наразі проводиться розслідування ймовірного замаху на вбивство дружини начальника ГУР МО України. Крім того, джерела підтвердили, що на Кирила Буданова також були замахи. Це було як початку повномасштабної війни, і після.

Крім того, ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили, що отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників. "Вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються", — повідомили джерела.

Нагадаємо, генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020-2021 роках, начальник Головного управління розвідки у 2015-2016 роках Валерій Кондратюк заявив, що головною метою, найімовірніше, був особисто начальник Головного управління розвідки. На його думку, нейтралізація Буданова є основною метою російських спецслужб.