Отравление жены Буданова: СМИ узнали, что именно ей "подсыпали"

Эти вещества не используются в быту

В истории с отравлением жены главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианны появились новые подробности. Стало известно, чем именно ее отравили.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в украинской разведке. По его данным, в частности, были применены мышьяк и ртуть.

Во вторник, 28 ноября, стало известно, что Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами. Пока женщина находится в больнице.

Также в разведке отметили, что эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.

Проводится расследование вероятного покушения на убийство жены начальника ГУР МО Украины. Кроме того, источники подтвердили, что на Кирилла Буданова также покушались. Это было как в начале полномасштабной войны, так и после.

Кроме того, СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили, что отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. "Они просто гигантские немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", — сообщили источники.

Напомним, генерал-лейтенант, председатель Службы внешней разведки в 2020-2021 годах, начальник Главного управления разведки в 2015-2016 годах Валерий Кондратюк заявил, что главной целью, скорее всего, был лично начальник Главного управления разведки. По его мнению, нейтрализация Буданова – основная цель российских спецслужб.