Жену Буданова отравили тем же средством, что и Саакашвили: подробности от "Телеграфа"

Стало известно еще об одном похожем случае отравления

В истории с отравлением жены главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианны появились новые подробности. По данным источников "Телеграфа" в правоохранительных органах, ее отравили теми же веществами, что и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Также следует отметить, что, по данным правоохранителей, в главном разведывательном управлении генерального штаба рф (ГРУ) есть специальное подразделение, специализирующееся именно на проведении таких операций.

Сам Саакашвили также подтвердил, что его и Марианну Буданову отравили одинаковыми веществами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Меня не только отравили в тюрьме тяжелыми металлами, вероятно, российские агенты, именно тем коктейлем, который, по сообщениям, использовали в отношении жены генерала Буданова и к должностным лицам ГУР, но был и другой случай отравления, связанный с Грузией и Украиной", – отметил Саакашвили.

Он сообщил, что в 2008 году был отравлен и чуть не погиб глава Укрспецэкспорта Сергей Бондарчук. По словам Саакашвили, именно Бондарчук организовал поставки средств ПВО для Грузии.

"Уже тогда, через несколько лет после отравления Ющенко и отравления Литвиненко (бывшего офицера ФСБ. – Ред.), мы знали, что имеем дело с корпорацией убийц в лице кремля. Бондарчуку, которого я тогда наградил орденом Грузии, долго не давала покоя и при Януковиче, и даже при Порошенко пятая колонна в правоохранительной системе, и вместо того, чтобы расследовать покушение на него, долго пыталась достать его уголовными делами как раз по указанию других", – подчеркнул политик.

Он также обнародовал результаты своих анализов и диагноз от американских врачей. По словам Саакашвили, они свидетельствуют о том, что его отравили мышьяком и ртутью.

Напомним, генерал-лейтенант, председатель Службы внешней разведки в 2020-2021 годах, начальник Главного управления разведки в 2015-2016 годах Валерий Кондратюк заявил, что главной целью отравивших Марианну Буданову, скорее всего, был лично начальник Главного управления разведки. По его мнению, нейтрализация Буданова — основная цель российских спецслужб.