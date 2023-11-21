Вот чего боится путин: в россии приказали разгонять митинги жен "мобиков"

Представителям региональных властей рф поставили задачу – любой ценой не допустить таких протестов

Террористический российский режим перед "выборами президента" крайне озабочен новой угрозой – митингами, которые могут устроить жены "могилизированных" для утилизации в Украине россиян. Этих митингов в кремле боятся сильнее любой российской оппозиции.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ". По его данным, окружение российского диктатора владимира путина опасается, что такие митинги, если их будет много, создадут негативный фон для "выборов президента россии" в марте 2024 года.

Недавно в кремле даже собрали закрытый семинар для региональных чиновников, полностью посвященный подготовке к "выборам". Среди прочего, губернаторам и вице-губернаторам областей россии заявили, что "зарубежный враг" может использовать ряд тем для "дестабилизации россии", в частности движение жен мобилизованных.

"К информационным рискам отнесены настроения женщин, чьи близкие находятся в зоне СВО: с ними необходимо быть в контакте, обращать внимание на их проблемы и помогать их решению", – сказали изданию источники среди чиновников, посетивших семинар.

Впрочем, российское оппозиционное издание The Insider приводит другие данные. В его материале сказано, что в кремле требуют от губернаторов не допустить никаких протестов от мобилизованных жен. Для ликвидации протестов разрешено использовать любые методы – вплоть до запретов, арестов и применения силы блока представителей власти.

"Стоит задача любой ценой подавить протест. Уговаривать, обещать, платить. Что угодно, чтобы это не вышло на улицу, в любом количестве, даже 50 человек", – рассказал источник изданию.

Ранее "Телеграф" сообщил, что накануне президентских выборов в россии, которые должны состояться в 2024 году, в кремле уже определились с "конкурентами" владимира путина. Их отбирают по новой методике.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что после "выборов" в россии могут начать тотальную мобилизацию. Поэтому у Украины и союзников есть всего несколько месяцев для подготовки.