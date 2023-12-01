Путінський режим боїться за "виборчу кампанію" через провали на війні – ISW

Невдачі на фронті та невдоволення родичів мобілізованих можуть підірвати "президентські вибори" в росії

Російський диктатор володимир путін та його оточення стурбовані тим, що провали на війні в Україні негативно впливають на так звану "виборчу кампанію" в росії. В кремлі вважають, що негатив на полі боя може вплинути на результати "президентських виборів" у рф у 2024 році.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 30 листопада. У своїй "кампанії" путін планував зосередити увагу на внутрішніх справах росії та на критиці західних країн.

Але через невдачі, які переслідують російську армію, цей план може провалитися. Тому російські посадовці планують значно поширити цензурування в країні під приводом того, що росіяни, які покинули рф, нібито намагаються дискредитувати "президентські вибори" з-за кордону.

Зараз російська влада намагається сконцентрувати у своїх руках контроль над інформаційним простором росії. Вона посилила заходи із заохочення самоцензури – простіше кажучи, залякує людей.

Ще один фактор, впливу якого путін хоче уникнути – родичі мобілізованих. Останнім часом кількість скарг та закликів про допомогу мобілізованим збільшилася попри те, що кремль наказує за будь-яку ціну придушувати прояви невдоволення такого роду та цензурувати їх у ЗМІ.

Раніше "Телеграф" повідомив, що напередодні президентських виборів у росії, які мають відбутися у 2024 році, в кремлі вже визначилися з "конкурентами" володимира путіна. Їх відбирають за новою методикою.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що після "виборів" у росії можуть розпочати тотальну мобілізацію. Тож в України та союзників є лише кілька місяців на підготовку.