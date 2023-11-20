"путін може оголосити тотальну мобілізацію": Данілов назвав термін і розповів, що робити Україні

Є всього декілька місяців на підготовку

За словами Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, стратегічна мета України полягає у збереженні держави та людей, забезпечення розвитку нації та зростання добробуту населення. У росіян ця мета дещо інша — знищення України як держави та поглинання українського етносу.

Уже у 2024 році російський диктатор володимир путін, після виборів, може оголосити тотальну мобілізацію. Україна разом з західними парнерами має 3-4 місяці, аби підготуватись до цього. Про це Данілов сказав на Halifax International Security Forum.

"Характер бойових дій на фронті змінюється. Суто військових заходів для досягнення поставлених цілей недостатньо. Необхідний комплексний підхід, який включатиме взаємоузгоджені заходи у воєнній, політичній, економічній, фінансовій, промисловій, технологічній, дипломатичній, соціальній, гуманітарній сферах тощо", – зауважив секретар РНБО.

Україна також усвідомлює відмінність її цілей та окремих західних партнерів щодо Криму.

"Крим – це скринька Пандори в сенсі незаконного приєднання чужої території. Питання повернення Криму – статусне питання для світоустрою, це лакмус для Заходу і тест для України", — сказав Данілов.

Він вважає, що кремль готується до тривалої війни.

"росія змогла адаптуватися й постійно вливає кошти в оборонну сферу. росія виявилась стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалось. Економіка країни все більше переходить на військові рейки. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року", — зауважив секретар РНБО.

Інші месиджі про росію та світовий порядок

Розвинувшись завдяки Заходу у рамках глобальної системи управління, з 2008 року росія системно і систематично руйнує світовий порядок, нехтує основоположними нормами і правилами, міжнародними актами.

Після президентських виборів у рф 17 березня 2024 року відбудеться цементування режиму путіна, по суті його руки будуть розв’язані. Тому в України та світової спільноти є 3-4 місяці для відповідної підготовки.

росія не становитиме безпеку у випадку контрольованої декомпозиції на декілька частин. Адже її розпад автоматично призведе до демонтажу путінського режиму, десуверенізації, а також її денуклеаризації і демілітаризації.

Світ перебуває у турбулентності. Відбувається зростання геополітичної конкуренції між Вашингтоном і Пекіном. Все частіше лунають месиджі про новий світовий порядок, багатополярний світ і т.п.

У широкому сенсі йдеться про боротьбу між демократією і тиранією. росія є загрозою для України, Китай – основна загроза для США, а союз Китай-росія-Іран – виклик для всього світу. Якщо не відбудуться зміни у ставленні Заходу до росії, зміни у самій росії, то через 15-20 років світ очікує нова "вісь зла", до якої увійдуть не тільки КНДР, Китай, Іран та рф, але й деякі європейські країни.

Події на Близькому Сході, внутрішньополітична ситуація в США та деяких інших західних державах впливають на підтримку України.

Чого потребує Україна

Україні необхідно повернути статус морської держави разом з розвитком всіх притаманних складових. Це передбачає відновлення вільного судноплавства, розширення морських транспортних сполучень в інтересах економіки та експорту, зокрема в контексті забезпечення міжнародної продовольчої безпеки, розвиток суднобудування, формування сучасних військового і торгового флоту.

Необхідно посилити військово-технічну та фінансово-економічну допомогу з боку західних партнерів, що передбачає зміну підходу з надання допомоги дозовано, обмежено та невчасно.

Україні необхідні зовнішні гарантії безпеки — найефективнішою, але не єдиною і винятковою з яких є вступ в НАТО. Україна готова відігравати роль відповідального учасника, контрибутора (а не споживача), надійного партнера у рамках цивілізованого світу, заснованого на правилах і демократичних цінностях.

Дуже важливим є чітко рухатись до реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського.

Вкрай важливою є робота з українським суспільством, адже рф продовжує дестабілізувати його через свою фронду, агентуру впливу, дезінформацію.

Необхідно припинити політичні суперечки, спекуляцій навколо виборів, єдність еліт.

Фінансове та соціально-економічне виживання України у 2024-2025 роках потребує міжнародної та внутрішньої мобілізації.

Українська влада активізувала боротьбу з корупцією, роботу зі створення сприятливого бізнес-клімату, страхування військових ризиків. Як результат, навіть попри війну, Україна вже є предметом економічного та інвестиційного інтересу з боку компаній з усього світу..

У післявоєнний період необхідним є відновлення інфраструктури та економіки, подолання гуманітарної і демографічної кризи, відновлення зруйнованого війною довкілля, посилення спроможностей державних інституцій, розбудова політичної нації і багато іншого. Йдеться також про реінтеграцію деокупованих територій, внутрішньо переміщених осіб і біженців, демобілізацію та соціалізацію учасників бойових дій.

Необхідна національна трансформація післявоєнної України за допомогою партнерів з інвестуванням у "глобальний проєкт Україна" у надвеликих масштабах і створенні цілих систем під ключ.

"Загалом на порядку денному стоїть питання зміни в Україні підходів до мислення, стратегування, запровадження нової філософії державного управління і суспільного життя у цілому", — зауважив Данілов.

Також Данілов зауважив, що Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами щодо обговорення проблематики війни в Україні, припинення вогню.

Нагадаємо, раніше, як писав "Телеграф", секретар РНБО назвав сім уроків війни з росією.