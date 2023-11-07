"Тим, хто не вірить у Перемогу, не місце у владі та в командуванні": Данілов про 7 уроків війни

Виграє той, хто сміливіший, креативніший та інноваційніший

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов випустив колонку у виданні "Українська Правда", у якій перерахував уроки війни створені українськими Силами оборони. Він також написав, що війна у 2023 році сильно відрізняється від війни у 2022 році.

Наразі трансформації, через які проходять Україна та її бійці на фронті, набирають швидкості. Про це йдеться у матеріалі УП.

"Світ змінився. Перетворення набирають швидкості. Війна росії проти України запустила процес глобальної трансформації. Ми вимушені жити в умовах невизначеності й непередбачуваності, коли не працюють жодні прогнози щодо ходу війни, результативності санкцій, ефективності міжнародних механізмів безпеки. Україна і світ зіткнулися з війною принципово нового типу – химерним гібридом окопних тактик та мережевих технологій, помножених на шалену динаміку змін", — пише Данілов.

Він також зазначає, що війна у 2023 році – це принципово інша війна, ніж у 2022-му. Відповідно й Україна цього року – це зовсім інша країна, ніж була торік.

"Сили оборони України зараз і вчора – це якісно інша армія. Швидкість змін має значення, виграє той, хто сміливіший, креативніший та інноваційніший", — додає секретар РНБО.

Також Олексій Данілов задався питанням, якщо росіянам не вдалася блискавична війна, чому має вдатися затяжна, адже основа для поразки нікуди не зникла. До того ж історія довела, що прогресують суспільства вільних, а держави рабів не витримують конкуренції.

Він пише, що на полі бою відбувається змагання волі та технологій, за майже два роки війни українська армія в цьому плані пройшла шлях, який в інших випадках займає не одне покоління.

"Зараз українські Сили оборони пишуть нові бойові статути, закладають теорії й практики ведення воєн нового типу, формують важливі уроки", — додає секретар РНБО.

Про які саме уроки йдеться

Урок перший. Воля – основа боротьби. Впевненість у Перемозі та цінності Свободи – це абсолютний імператив. Людям, які не вірять у Перемогу, не місце у владі та в командуванні.

Урок другий. Формула сталого миру – це формула сучасної зброї, яка спирається на міць вітчизняного ВПК. З початком війни Україна не тільки зберегла виробничі потужності, але й з кожним місяцем ми тільки нарощуємо кількість і її номенклатуру. Далі більше.

Урок третій. Наука і технології – фундамент держави. Так, найвища кваліфікація українських айтішників допомагає кожного дня Силам оборони нівелювати різницю у російській кількості українською якістю, а інженери та конструктори БПЛА створили новий рід військ.

Урок четвертий. Українська військова наука. Досвід війни, набуті важкою кров’ю знання дозволяють створити вже сьогодні унікальну українську військову школу і проводити навчання за "українським стандартом". У зовсім недалекій перспективі НАТО не буде мати більш боєздатних, ніж українські підрозділи.

Урок п’ятий. "Анти Будапешт". Ніяких розмитих гарантій безпеки, тільки ратифіковані на парламентському рівні угоди з чітким алгоритмом дій і затвердженою номенклатурою військової допомоги. Процес підготовки до укладення двосторонніх безпекових угод Україна вже розпочала.

Урок шостий. Мобілізація, яка спирається на підготовлені резерви та чітку систему обліку. На сьогодні держава знає про кожного свого військовозобов’язаного більше, ніж коли-небудь.

Урок сьомий. Жорсткий прагматизм у відстоюванні національних інтересів і повага до інтересів союзників, друзів та партнерів.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, як Україна готується до важкої зими за словами секретаря РНБО Олексія Данілова. Він розповів, що на даному етапі не всі завдання у цьому процесі до кінця успішно виконані. Проте загалом ситуація не критична.