Ось чого боїться путін: в росії наказали розганяти мітинги дружин "мобіків"

Представникам регіональної влади рф поставили завдання – за всяку ціну не допустити таких протестів

Терористичний російський режим перед "виборами президента" вкрай стурбований новою загрозою – мітингами, які можуть влаштувати дружини "могилізованих" для утилізації в Україні росіян. Цих мітингів в кремлі бояться сильніше, аніж будь-якої російської опозиції.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ". За його даними, оточення російського диктатора володимира путіна побоюється, що такі мітинги, якщо їх буде багато, створять негативний фон для "виборів президента росії" у березні 2024 року.

Нещодавно в кремлі навіть зібрали закритий семінар для регіональних чиновників, який було повністю присвячено підготовці до "виборів". Серед іншого, губернаторам та віцегубернаторам областей рф заявили, що "закордонний ворог" може використати низку тем для "дестабілізації росії", зокрема рух дружин мобілізованих.

"До інформаційних ризиків віднесено настрої жінок, чиї близькі перебувають у зоні СВО: з ними необхідно бути в контакті, звертати увагу на їхні проблеми та допомагати їх вирішенню", – сказали виданню джерела серед чиновників, які відвідали семінар.

Втім, російське опозиційне видання The Insider наводить інші дані. У його матеріалі сказано, що у кремлі вимагають від губернаторів не допустити жодних протестів від дружин мобілізованих. Для ліквідації протестів дозволено використовувати будь-які методи – аж до заборон, арештів та застосування сили з блоку представників влади.

"Стоїть завдання за будь-яку ціну придушити протест. Умовляти, обіцяти, платити. Що завгодно, аби це не вийшло на вулицю, у будь-якій кількості, навіть 50 осіб", – розповіло джерело виданню.

Раніше "Телеграф" повідомив, що напередодні президентських виборів у росії, які мають відбутися у 2024 році, в кремлі вже визначилися з "конкурентами" володимира путіна. Їх відбирають за новою методикою.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що після "виборів" у росії можуть розпочати тотальну мобілізацію. Тож в України та союзників є лише кілька місяців на підготовку.