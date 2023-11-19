У путіна таки є двійники? Експерти з ШІ оприлюднили цікавий звіт

Японські фахівці кажуть, що російський диктатор має двійники

Чутки про те, що через тяжку хворобу російського диктатора володимира путіна йому доводиться використовувати двійників, ходили вже давно, проте після появи неперевірених повідомлень про те, що він зовсім помер, ця тема піднялася знову.

Цього разу британський таблоїд The Sun повідомив, що у дослідженні фахівців японської телекомпанії TBS та лабораторії Інституту аудіокомунікацій Японії говориться, що у путіна може бути щонайменше два двійники.

У звіті TBS говориться, що справжній путін з’являвся на параді 9 травня 2023 року, який щорічно проходить у російській столиці, але на початку року зовсім інша людина приїжджала оглядати міст через Керченську протоку. Також не схожий він і на людину, яка після цього приїжджала до окупованого Маріуполя. Фахівці використали для аналізу штучний інтелект і дійшли висновку, що схожість справжнього путіна з цими людьми становить 53% та 40%. При цьому "двійники" між собою схожі лише на 18%.

"Експерти з розпізнавання осіб у більшості випадків називають це "незбігом", що призводить до припущення, що це може бути двійник", — йдеться у звіті TBS.

Видання також пише, що є ймовірність того, що не справжній путін з’являвся і під час офіційних зустрічей з людьми, які його добре знають. Наприклад, на це вказує дивна поведінка президента Казахстану Касима-Жомрата Токаєва, який під час останньої зустрічі раптово почав говорити казахською, чим змусив росіян, які зібралися в залі, шукати навушники.

Як повідомлялося раніше, чутки про смерть путіна були поширені в telegram-каналі "Генерал СВР", а також відомим політологом Валерієм Солов’єм. При цьому цікаво те, що сам Соловей після заяв про смерть диктатора почав говорити, що його двійник теж тяжко хворий.