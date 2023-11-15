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Автор повідомлення про "смерть путіна" заявив, що тепер дуже хворий двійник президента рф

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
telegraf.com.ua Новина оновлена 15 листопада 2023, 15:59

Більшість коментаторів дуже скептично поставилася до новини

У мережі, особливо з початком повномасштабного вторгнення, постійно циркулюють різноманітні чутки про володимира путіна. Наприклад, що він має двійників. Але тепер чутки про путіна є навіть у двійників путіна.

Одним із їхніх джерел став відомий політолог Валерій Соловей, якого ще пов’язують із популярним Telegram-каналом "Генерал СВР". Цей паблік, до речі, нещодавно заявив, що путін й зовсім помер. Ймовірно, причиною нібито смерті стали його численні хвороби, які називали різні засоби масової інформації. Так ось, за даними Солов’я, вже й двійник путіна нібито підчепив якусь хворобу.

Такі новини викликали чималий резонанс у мережі. Щоправда, більшість коментаторів дуже скептично до неї поставилася.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на саміті БРІКС з президентом росії відбулися дивні метаморфози. На відео, яке розповсюджують російські пропагандисти, можна побачити, як під час виступу путіна у нього чомусь був змінений голос.

Також ми повідомляли про те, що в мережі гадають, чому гундяєв забув по батькові путіна.

Теги:
#Росія #Чутки #Володимир Путін #Двійник