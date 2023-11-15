Автор сообщения о "смерти путина" заявил, что теперь очень болен двойник президента рф

Большая часть комментаторов весьма скептически отнеслась к новости

В сети, особенно с началом полномасштабного вторжения, постоянно циркулируют разнообразные слухи о владимире путине. Например, что у него есть двойники. Но теперь слухи о путине есть даже у двойников путина.

Одним из их источников стал известный политолог Валерий Соловей, которого еще связывают с популярным Telegram-каналом "Генерал СВР". Этот паблик, к слову, недавно заявил, что путин и вовсе умер. Вероятно, причиной якобы смерти стали его многочисленные болезни, которые называли различные СМИ. Так вот, по данным Соловья, уже и двойник путина якобы подцепил какую-то болезнь.

Такие новости вызвали немалый резонанс в сети. Правда, большая часть комментаторов весьма скептически к ней отнеслась.

Напомним, ранее мы писали о том, что на саммите БРИКС с президентом рф произошли странные метаморфозы. На видео, которое распространяют российские пропагандисты, можно увидеть, как во время выступления путина у него почему-то был измененный голос.

Также мы сообщали о том, что в сети гадают, почему гундяев забыл отчество путина