путін все? На Заході вже обговорюють кандидатури його наступника

Називають кілька прізвищ

На тлі чуток, що президент росії володимир путін нібито помер увечері 26 жовтня, на Заході вже розмірковують, хто міг би стати його наступником, якщо диктатор все ж таки залишить цей світ, або більше не зможе виконувати свої обов’язки. Розглядається кілька кандидатур.

Про це розмірковує британське інтернет-видання The Independent. Воно присвятило путіну велику статтю з оглядом його політичного шляху і публікує думку доктора Марка Галеотті, хто з оточення диктатора може стати новим президентом рф.

Отже, якщо путін помре, або раптово піде у відставку, Рада Федерації має 14 днів, щоб оголосити дострокові президентські вибори. Тимчасово виконувачем обов’язків президента буде прем’єр-міністр михайло мішустін.

"Однак дехто вважає його малоймовірним кандидатом на постійне призначення, враховуючи його недостатню популярність серед найближчого оточення путіна", — йдеться у статті.

Також одним з потенційних наступників путіна вважається дмитро медведєв, який обіймав посаду президента росії з 2008 по 2012 рік. Однак його підлегла роль при путіні послабила його власну здатність консолідувати владу серед російської еліти.

Серед інших людей, які можуть очолити росію, також називається сергій кирієнко, який обіймає посаду першого заступника голови адміністрації з 2016 року і відомий як член найближчого оточення путіна. Однак його шанси також оцінюються як низькі.

"З огляду на принизливу траєкторію української війни, сергій шойгу більше не є ймовірним кандидатом на роль наступника путіна, попри його становище одного з найвпливовіших людей росії", — вважає доктор Галеотті.

Секретар Ради безпеки Росії микола патрушев, знайомий з путіним з того часу, як вони разом працювали в КДБ, і був головним стратегом під час вторгнення в Україну в 2014 і 2022 роках. Вважається, що 71-річний росіянин є "одним із небагатьох людей, до яких прислухається путін", а його син Дмитро, за чутками, може стати потенційним наступником путіна. Також посаду глави росії могли б обійняти мер Москви сергій собянин, колишній охоронець олексій дюмін і голова адміністрації дмитро козак.

Як повідомляв "Телеграф", секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов вважає, що навіть смерть путіна нічого глобально не вирішить. Територія, яка є сучасною росією, вже вся наповнена нелюдяністю.