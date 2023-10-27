путин все? На Западе уже обсуждают кандидатуры его преемника

Называют несколько фамилий

На фоне слухов, что президент россии владимир путин якобы умер вечером 26 октября, на Западе уже рассуждают, кто мог бы стать его преемником, если диктатор все же покинет этот мир, или больше не сможет исполнять свои обязанности. Рассматривается несколько кандидатур.

Об этом рассуждает британское интернет-издание The Independent. Оно посвятило путину большую статью с обзором его политического пути и публикует мнение доктора Марка Галеотти, кто из окружения диктатора может стать новым президентом рф.

Итак, если путин умрет, или внезапно уйдет в отставку, у Совета Федерации есть 14 дней, чтобы объявить досрочные президентские выборы. Временно исполняющим обязанности президента будет премьер-министр михаил мишустин.

"Однако некоторые считают его маловероятным кандидатом на постоянное назначение, учитывая его недостаточную популярность среди ближайшего окружения путина", — сказано в статье.

Также одним из потенциальных преемников путина считается дмитрий медведев, занимавший пост президента рф с 2008 по 2012 год. Однако его подчиненная роль при путине ослабила его собственную способность консолидировать власть среди российской элиты.

Среди других людей, которые могут возглавить россию также называется сергей кириенко, который занимает должность первого заместителя главы администрации с 2016 года и известен как член ближайшего окружения путина. Однако его шансы также оцениваются как низкие.

"Учитывая унизительную траекторию украинской войны, сергей шойгу больше не является вероятным кандидатом на роль преемника путина, несмотря на его положение одного из самых влиятельных людей россии", — считает доктор Галеотти.

Секретарь Совета безопасности рф николай патрушев знаком с путиным с тех пор, как они вместе работали в КГБ, и был главным стратегом во время вторжения на Украину в 2014 и 2022 годах. Считается, что 71-летний россиянин является "одним из немногих людей, к которым прислушивается путин", а его сын дмитрий, по слухам, может стать потенциальным преемником путина. Также должность главы россии могли бы занять мэр москвы сергей собянин, бывший телохранитель алексей дюмин и глава администрации дмитрий козак.

Как сообщал "Телеграф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что даже смерть путина ничего глобально не решит. Территория, которая является современной россией, уже вся пропитана бесчеловечностью.