У путина таки есть двойники? Эксперты по ИИ обнародовали любопытный отчет

Японские специалисты говорят, что у российского диктатора есть двойники

Слухи о том, что из-за тяжелой болезни российского диктатора владимира путина ему приходится использовать двойников, ходили уже давно, однако после появления непроверенных сообщений о том, что он и вовсе умер, эта тема поднялась вновь.

На этот раз британский таблоид The Sun сообщил, что в исследовании специалистов японской телекомпании TBS и лаборатории Института аудиокоммуникаций Японии говорится, что у путина может быть по меньшей мере два двойника.

В отчете TBS говорится, что настоящий путин появлялся на параде 9 мая 2023 года, которые ежегодно проходит в российской столице, но вот в начале года совсем другой человек приезжал осматривать мост через Керченский пролив. Также не похож он и на человека, который после этого приезжал в оккупированный Мариуполь. Специалисты использовали для анализа искусственный интеллект и пришли к выводу, что схожесть настоящего путина с этими людьми составляет 53% и 40%. При этом "двойники" между собой похожи лишь на 18%.

"Эксперты по распознаванию лиц в большинстве случаев называют это "несовпадением", что приводит нас к предположению, что это может быть двойник", — говорится в отчете TBS.

Издание пишет также, что есть вероятность того, что не настоящий путин появлялся и во время официальных встреч с людьми, которые его хорошо знают. Например, на это указывает странное поведение президента Казахстана Касыма-Жомрата Токаева, который во время последней встречи внезапно начал говорить на казахском, чем заставил собравшихся в зале россиян искать наушники.

Как сообщалось ранее, слухи о смерти путина были распространены в telegram-канале "Генерал СВР", а также известным политологом Валерием Соловьем. При этом любопытно то, что сам Соловей после заявлений о смерти диктатора начал говорить, что его двойник тоже тяжело болен.