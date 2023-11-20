"Вези медалі, у нас скінчилися": кадиров запросив путіна в Чечню, в мережі сміються

Російський диктатор востаннє бував у Чечні 2011 року

Глава Чечні рамзан кадиров обурився тим, що російський диктатор володимир путін давно не приїжджає до Грозного.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це кадиров заявив, коли виступав під час відеомосту, присвяченого оновленню парку громадського транспорту у російських регіонах.

"Я хотів би передати слова наших старійшин. Вони мене лають за те, що ви не приїжджаєте до нас до республіки", — сказав він.

При цьому глава Чечні заявив, що путін нібито "відбудував республіку".

"Але ви давно не були у нас, тому вони (старійшини, — ред.) мене лають, дон", — сказав він.

Своєю чергою, путін заявив, що "все, що зроблено в республіці, зроблено руками талановитого, працьовитого чеченського народу", але не став говорити, чи приїде він туди. Востаннє путін бував у Чечні 2011 року.

У мережі тим часом новину сприйняли з гумором та припустили, що таким чином кадиров хоче дістати нову нагороду для свого сина.

Нагадаємо, раніше кадиров заявив, що має намір почати звільняти деяких чиновників. Зокрема йдеться про тих, чиї діти не знають чеченську мову і говорять виключно російською.