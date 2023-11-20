"Вези медали, у нас кончились": кадыров пригласил путина в Чечню, в сети смеются
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Российский диктатор в последний раз бывал в Чечне в 2011 году
Глава Чечни рамзан кадыров возмутился тем, что российский диктатор владимир путин давно не приезжает в Грозный.
Как сообщают российские СМИ, об этом кадыров заявил, когда выступал во время видеомоста, посвященного обновлению парка общественного транспорта в российских регионах.
"Я хотел бы передать слова наших старейшин. Они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику", — сказал он.
При этом глава Чечни заявил, что путин якобы "отстроил республику".
"Но вы давно не были у нас, поэтому они (старейшины, — ред.) меня ругают, дон", — сказал он.
В свою очередь путин заявил, что "все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа", но не стал говорить, приедет ли он туда. В последний раз путин бывал в Чечне в 2011 году.
В сети тем временем новость восприняли с юмором и предположили, что таким образом кадыров хочет достать новую награду для своего сына.
Напомним, ранее кадыров заявил, что намерен начать увольнять некоторых чиновников. В частности речь идет о тех, чьи дети не знают чеченский язык и говорят исключительно на российском.