Чимаев представляет ОАЭ на международной арене, однако всячески популяризирует кадырова

Несовершеннолетний сын главы Чечни рамзана кадырова Адам который недавно получил три награды за избиение мужчины в СИЗО, победил в октагоне непобедимого бойца UFC, уроженца Чечни Хамзата Чимаева.

Об этом сообщил сам кадыров-младший в сторис на своей странице в Instagram. 15-летний Адам написал, что нанес Чимаеву первое поражение в карьере.

"Хамзат, теперь ты веришь мне? 13-1", – подписал снимок в соцсетях сын главы Чечни.

Адам Кадыров и Хамзат Чимаев

В сети лишь посмеялись над нелепостью снимка, ведь всем понятно, что Чимаев поддался сыну кадырова, которого он считает своим "королем". Пользователи называют данную "дуэль" позором, а Чимаева — "новой игрушкой кадырова".

Отметим, Адам Кадыров лично избил Никиту Журавля, который сжег Коран в Волгограде (рф). После этого отпрыска кадырова наградили.

Недавно непобедимый Хамзат (12-0) победил Камару Усмана (20-4) на турнире UFC 294, после чего обратился к зрителям со всего мира с призывом о мире в Украине и в секторе Газа. Кроме того, Чимаев на вечере боев ММА в Абу-Даби (ОАЭ) на чеченском попросился у кадырова пойти на войну для защиты палестинцев.

Добавим, что несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину, UFC сохраняет связи с российскими бойцами, включая тех, кто связан с подсанкционным руководителем Чечни.