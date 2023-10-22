Непобедимый боец UFC призвал к миру в Украине, а затем попросился у кадырова на войну (видео)

Спортсмен использовал октагон, чтобы обратиться к болельщикам со всего мира

Непобедимый боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) после победы над Камару Усманом (20-4) на турнире UFC 294 высказался о геополитической ситуации в мире, упомянув боевые действия в секторе Газа.

Чимаев на вечере боев ММА в Абу-Даби (ОАЭ) попросился у главы Чечни рамзана кадырова пойти на войну для защиты палестинцев. Слова бойца UFC приводит grozny-inform. Сначала Хамзат, который на данный момент представляет ОАЭ, обратился к болельщикам на английском языке.

"Нет счастья драться в клетке и видеть, как умирают дети. Без разницы где. Украина, Сирия, Афганистан, Палестина, США – без разницы. Когда дети умирают – это тяжело. Мусульмане, христиане, иудеи – не важно. Пожалуйста, будьте вместе! Дайте нам жить в мире и счастье", – заявил Чимаев.

Чуть позже Хамзат выхватил микрофон и на чеченском языке попросился у кадырова на войну в Палестину.

"Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблемой биться в октагоне, и если вы дадите свое разрешение, клянусь, что буду первым, кто отправится туда (в Палестину – Ред.). Прошу вас, дайте мне оружие и разрешите пойти сражаться за Палестину", – сказал Чимаев.

Напомним, несмотря на полномасштабное вторжение рф в Украину, UFC сохраняет связи с российскими бойцами смешанных единоборств, включая тех из них, кто связан с подсанкционным руководителем Чечни. Ранее Чимаев назвал кадырова королем Чечни.