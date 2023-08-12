Знаменитый российский боец оказался в "нокдауне", увидев туалет в США

Бойца ММА смутила табличка на двери уборной

Непобедимый российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов впал в ступор, увидев туалет в Калифорнии (США). В 2021 году украинский футболист Александр Зинченко угодил в скандал из-за фото с Нурмагомедовым.

Об этом рассказал сам экс-чемпион UFC в легком весе на мероприятии в Лас-Вегасе (США), передает Instagram za.khabiba. Хабиб ответил на вопрос о количестве полов.

"Я знаю только мужчин и женщин. Ничего между. Это безумие. Пару недель назад я был в Калифорнии и зашел в кофейню. Захотелось в туалет. Мне показали, куда идти. Подхожу, а там две двери с табличками: "Для всех полов". Подумал: "Что это такое? Куда я попал?" Впервые в жизни такое увидел.

На пять секунд я застыл. Где мужчины, где женщины? Я постучал: "Кто-нибудь есть?" Даже не знаю… Я вырос в очень традиционном месте, в очень традиционной семье, рад этому. Я родом из больших гор, и у нас только два пола", – сказал Нурмагомедов.

В сети шутят, что звезда ММА, увидев туалет в США, впервые в своей карьере оказался в нокдауне.

Напомним, после окончания карьеры Нурмагомедов запомнился выпадом против ринг-герлз.

Ранее российский биатлонист заявил, что россияне заслуживают ходить в туалет дома, а не на улице.