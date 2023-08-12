Знаменитий російський боєць опинився в "нокдауні", побачивши туалет у США

Бійця ММА збентежила табличка на дверях вбиральні

Непереможний російський боєць змішаного стилю Хабіб Нурмагомедов впав у ступор, побачивши туалет у Каліфорнії (США). У 2021 році український футболіст Олександр Зінченко потрапив у скандал через фото з Нурмагомедовим.

Про це розповів сам ексчемпіон UFC у легкій вазі на заході у Лас-Вегасі (США), передає Instagram za.khabiba. Хабіб відповів на запитання про кількість статей.

"Я знаю тільки чоловіків і жінок. Нічого між. Це безумство. Пару тижнів тому я був у Каліфорнії й зайшов у кав’ярню. Захотілося в туалет. Мені показали, куди йти. Підходжу, а там дві двері з табличками: "Для всіх статей". Подумав: "Що це таке?" Куди я потрапив?" Вперше у житті таке побачив.

На п’ять секунд я застиг. Де чоловіки, де жінки? Я постукав: "Хтось є?" Навіть не знаю… Я виріс у дуже традиційному місці, у дуже традиційній родині, радий цьому. Я родом із великих гір, і у нас лише дві статі”, – сказав Нурмагомедов.

У мережі жартують, що зірка ММА, побачивши туалет у США, вперше у своїй кар’єрі опинився у нокдауні.

Нагадаємо, після закінчення кар’єри Нурмагомедов запам’ятався випадом проти рінг-герлз.

Раніше російський біатлоніст заявив, що росіяни заслуговують ходити в туалет вдома, а не на вулиці.