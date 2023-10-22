Американский промоушен разрешил пропагандистскую песню на своем турнире

Россиянка Виктория Дудакова вышла на бой на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) под песню Shaman "Я русский". К слову, кремлевская пропаганда использует данный "хит" для зомбирования детей.

Дудакова в комментарии для YouTube-канала Ушатайка рассказала, почему выбрала для своего выхода в октагон песню "Я русский". Добавим, что Виктория победила американку Джин Ю Фрей единогласным решением судей.

"Вышла бы с российским флагом, если б разрешили? Конечно. У нас вообще многонациональная команда, у меня тренер – дагестанец, менеджер – поляк, а физиотерапевт из Испании. Все выходили под "Я русский" и кайфовали с этой музыки", – заявила Дудакова.

В сети назвали выход спортсменки в октагон "позором" и "стыдом". Все из-за выбора песни.

Ранее сообщалось, что в рф провели "вечер бокса", в рамках которого в ринге сражались бойцы-пенсионеры, бывшие звезды ММА. К слову, на шоу в Москве под российским флагом выступил известный украинский боксер.

Напомним, в октябре небитый украинский боец полусреднего веса Дмитрий Гриценко победил американца Джастина Монталво на шоу Bellator 300.