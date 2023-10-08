Украинский боец ММА добыл впечатляющую победу в Bellator (видео)

Украинец не сумел нокаутировать соперника, но все равно победил

В ночь на воскресенье, 8 октября, в Сан-Диего (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер смешанных единоборств Bellator 300, в рамках которого в октагон вышел непобедимый украинский боец полусреднего веса Дмитрий Гриценко (9-0). К слову, недавно бойца ММА, предателя Украины настигла карма на турнире в рф.

Противостоял Гриценко американский боец Джастин Монталво (5-2). Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок продлился три раунда, по итогам которых все трое судей отдали минимальную победу Дмитрию. Итоговый счет — 29:28 трижды. Таким образом, Гриценко добыл свою 9 победу в профи и вторую в Bellator. Украинец подписал контракт с промоушеном в декабре 2022 года, а дебютный бой провел в феврале 2023 года. Джастин, в свою очередь, проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке 5 побед.

Гриценко на своей странице в Instagram опубликовал яркие кадры своего боя против Монталво.

Полное видео боя Дмитрий Гриценко — Джастин Монталво:

Ранее сообщалось, что украинский боец UFC Игорь Потеря потерпел сокрушительное поражение от новозеландца Карлоса Ульберга. Добавим, что заключить контракт с UFC Потере помог эффектный нокаут.