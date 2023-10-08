Український боєць ММА здобув вражаючу перемогу у Bellator (відео)

Українець не зумів нокаутувати суперника, але все одно переміг

У ніч на неділю, 8 жовтня, у Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США) відбувся великий вечір змішаних єдиноборств Bellator 300, у рамках якого в октагон вийшов непереможний український боєць напівсередньої ваги Дмитро Гриценко (9-0). До речі, нещодавно бійця ММА, зрадника України наздогнала карма на турнірі у рф.

Протистояв Гриценку американський боєць Джастін Монталво (5-2). Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок тривав три раунди, за підсумками яких усі троє суддів віддали мінімальну перемогу Дмитру. Підсумковий рахунок — 29:28 тричі. Таким чином, Гриценко здобув свою 9 перемогу у профі та другу в Bellator. Українець підписав контракт із промоушену у грудні 2022 року, а дебютний бій провів у лютому 2023 року. Джастін, у свою чергу, програв удруге, маючи у своєму послужному списку 5 перемог.

Гриценко на своїй сторінці в Instagram опублікував яскраві кадри свого бою проти Монталво.

Повне відео бою Дмитро Гриценко — Джастін Монталво:

Раніше повідомлялося, що український боєць UFC Ігор Потєря зазнав нищівної поразки від новозеландця Карлоса Ульберга. Додамо, що укласти контракт із UFC Потєрі допоміг ефектний нокаут.