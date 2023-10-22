"Сором і ганьба": дівчина-боєць вийшла на бій UFC під пісню "Шамана" (відео)

Американський промоушен дозволив пропагандистську пісню на своєму турнірі

Росіянка Вікторія Дудакова вийшла на бій на турнірі UFC 294 в Абу-Дабі (ОАЕ) під пісню Shaman "Я русский". До речі, кремлівська пропаганда використовує цей "хіт" для зомбування дітей.

Дудакова у коментарі для YouTube-каналу Ушатайка розповіла, чому обрала для свого виходу до октагону пісню "Я русский". Додамо, що Вікторія перемогла американку Джин Ю Фрей одноголосним рішенням суддів.

"Вийшла б з російським прапором, якби дозволили? Звичайно. У нас взагалі багатонаціональна команда, у мене тренер – дагестанець, менеджер – поляк, а фізіотерапевт з Іспанії. Усі виходили під "Я русский" і кайфували з цієї музики", – заявила Дудакова.

У мережі назвали вихід спортсменки в октагон "ганьбою" та "соромом". Все через вибір пісні.

Раніше повідомлялося, що в росії провели "вечір боксу", в рамках якого в ринзі билися бійці-пенсіонери, колишні зірки ММА. До речі, на шоу у Москві під російським прапором виступив відомий український боксер.

Нагадаємо, у жовтні небитий український боєць напівсередньої ваги Дмитро Гриценко переміг американця Джастіна Монталво на шоу Bellator 300.