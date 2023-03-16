У росії школярів вже вчать "зігувати": "Штовхай рукою небо, штовхай НАТО" (відео)

В патріотичному дусі російські школи проводять концерти не лише до 23 лютого, а й до 8 березня

В росії буяє й квітне кремлівська пропаганда на всіх рівнях, починаючи зі школ. Неповнолітніх громадян не лише готують до майбутньої служби в армії, а й насильно змушують любити свою державу й національність. Так, зокрема, під час підготовки до концертів місцеві школярі змушені вивчати "патріотичні" пісні, відповідно на них реагуючи. Наприклад — піднімати руку на словах "Я русский".

Саме такий епізод був злитий у мережу школярами Казані, про що пише видання DOXA. Вчителі, котрі обрали для виконання на святі пісню російського виконавця Шамана, буквально пропонували дітям майже "зігувати", як у нацистській Німеччині.

Судячи з віку дітей, які перебували в залі, велику увагу "патріотичному вихованню" у росії приділяють середній ланці школярів. Це підтверджує й інформація з Єкатеринбурга — там домашнє завдання з вивчення пісні Шамана отримали п'ятикласники.

Так виглядають школярі у одній із казанських шкіл

У Казані ж вчителька, яка контролювала підготовку до концерту, всіляко заохочувала дітей піднімати руку на словах "Я русский". Тих, хто не достатньо проявляв активність, вона називала "не-русскими" і пропонувала емігрувати.

Уже згадана композиція співака Шамана просякнута проросійською пропагандою, котра демонструє, що рф вкотре опиняється одна у своїй боротьбі — "всьому світу назло".

Я русский Я вдыхаю этот воздух Солнце в небе смотрит на меня Надо мной летает вольный ветер Он такой же, как и я И хочется просто любить и дышать И мне другого не нужно Такой, какой есть, и меня не сломать И всё потому что Я русский, я иду до конца Я русский, моя кровь от отца Я русский, и мне повезло Я русский, всему миру назло Я русский © цитата з пісні

Цікаво, що подібні пісні діти вивчають не лише до концертів на "день захисника вітчизни" (23 лютого) чи "день перемоги" (9 травня). Таких композицій було достатньо і при підготовці до святкування Міжнародного жіночого дня (8 березня). Серед "репертуару", який мають вчити російські школярі, чимало й іншого "патріотичного" мотлоху. Зважаючи на це, деякі діти свідомо відмовляються від участі в концертах, попередньо порадившись з батьками.

Популярні пісні для школярів у росії

Варто додати, що "зігування" на словах "Я русский" є неповним, адже дітям пропонують піднімати догори руку, яка стиснута в кулак. У нацистській Німеччині таке вітання було побудоване на витягнутій руці із простягнутою долонею. Його зазвичай супроводжували вигуком "Heil Hitler!" (Слава Гітлеру!) або "Sieg Heil!" (Слава перемозі!).

Нацистське вітання і "зігування"

Зрозуміло, що подібна ситуація дуже швидко набула розголосу. Подібне "патріотичне виховання" не тільки повеселило українців, а й нажахало багатьох росіян. Своїми реакціями користувачі мережі поспішили поділитися на загал.

Зазначимо, що це не перший скандал у росії, пов'язаний із копіюванням символів нацистської Німеччини. Так, у Волгодонську школярам запропонували надіслати бійцям на фронт листівки із зображенням солдата гітлерівської армії.

Тим часом ПВК "Вагнер" також простягає свої закривавлені руки до російської молоді. Підліткам пропонують приєднатися до руху "Вагнерьонок", який навчить "батьківщину любити".