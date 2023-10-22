Непереможний боєць UFC закликав до миру в Україні, а потім попросився у кадирова на війну (відео)

Спортсмен використав октагон, щоб звернутися до вболівальників з усього світу

Непереможний боєць UFC Хамзат Чимаєв (12:0) після перемоги над Камару Усманом (20:4) на турнірі UFC 294 висловився про геополітичну ситуацію у світі, згадавши бойові дії в секторі Газа.

Чимаєв на вечорі боїв ММА в Абу-Дабі (ОАЕ) попросився у глави Чечні рамзану кадирова піти на війну для захисту палестинців. Слова бійця UFC наводить grozny-inform. Спочатку Хамзат, який зараз представляє ОАЕ, звернувся до вболівальників на англійській мові.

"Немає щастя битися в клітці й бачити, як помирають діти. Без різниці де. Україна, Сирія, Афганістан, Палестина, США – без різниці. Коли діти помирають – це важко. Мусульмани, християни, іудеї – не важливо. Будь ласка, будьте разом ! Дайте нам жити у світі та щастя", — заявив Чимаєв.

Трохи пізніше Хамзат вихопив мікрофон і на чеченській мові попросився у кадирова на війну у Палестину.

"Наш національний лідер, хай буде задоволений вами Всевишній! За вашої підтримки для мене не проблема битися в октагоні, і якщо ви дасте свій дозвіл, присягаюся, що буду першим, хто вирушить туди (до Палестини – Ред.). Прошу вас, дайте мені зброю і дозвольте піти боротися за Палестину", – сказав Чимаєв.

Нагадаємо, попри повномасштабне вторгнення рф в Україну, UFC зберігає зв’язки з російськими бійцями змішаних єдиноборств, включаючи тих, хто пов’язаний з підсанкційним керівником Чечні. Раніше Чимаєв назвав кадирова королем Чечні.